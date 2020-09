Brawn chtěl v Monze reverzní rošt. Nakonec ho skoro měl a teď ho chce znovu

Velká cena Itálie měla nejen překvapivého vítěze, ale překvapivé bylo celé pódium.

Valtteri Bottas měl špatný start a tím to pro něj více méně skončilo. Lewis Hamilton dostal penalizaci a musel se dostávat nahoru z posledního místa. Něco podobného by ho čekalo v případě reverzního roštu.

F1 tohle téma občas vynese na světlo světa, ale zatím nebyl schváleno. Naposledy se o reverzním roštu diskutovalo pro GP Štýrska, ale proti byl Mercedes. Štýrsko nemělo být první a poslední. Ross Brawn ve svém článku po závodě uvedl, že Monza byla plánována jako další víkend, v němž by v roce 2020 kvalifikaci nahradil sprint s obráceným startovním roštem.

Jezdci by se v sobotu seřadili podle průběžného pořadí v šampionátu ale v obráceném pořadí. Absolvovali by krátký závod, který by určil pořadí pro nedělní klasický závod.

„Když jsme letos uvažovali o testování formátu, tak Monza byla kandidátem na sprint s reverzním startovním roštem,“ uvedl Brawn.

„Bohužel jsme s tím nemohli pokročit, ale tento koncept je stále něco, na čem chceme my a FIA v příštích měsících pracovat a diskutovat to s týmy pro příští rok.“

„Věříme, že včerejší závod ukázal vzrušení, které může promíchané pořadí přinést. Vzhledem k tomu, že vozy zůstanou do příštího roku stejné jako letos, našim fanouškům by mohlo být nabídnuto podobné drama, jaké jsme viděli tento víkend v Monze.“

„Samozřejmě, že se ve sprintu s reverzním roštem nastaví týmy svá auta jinak. Mercedes teď nastavil svá auta tak, aby dosáhli nejrychlejšího kola a poté ovládali závod z předních pozic. Pokud budou vědět, že musí předjíždět, budou muset tento přístup změnit.“

„Budeme i nadále hodnotit nové formáty s cílem vylepšit show, ale současně zachovat DNA formule 1.“

Hlasování bude jednodušší

Mercedes letos reverzní rošt zablokoval, protože byl nutný souhlas všech. S novou Concordskou dohodou to ale bude mít Ross Brawn jednodušší. Stačí mu získat „super většinu“, což je 28 hlasů. FIA i F1 mají po 10 hlasech, přičemž 10 týmů má každý jeden hlas. Návrh tak projde i v případě, že dva týmy budou proti.