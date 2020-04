Bratři Leclercové či Jenson Button. Virtuální závod v Melbourne odvysílá Sport 2

Webový magazín The Race pořádá v sobotu již čtvrtý díl eventu All-Star Esports Battle. Titulárním partnerem virtuální série, která využívá hru rFactor 2, se stala společnost Rokit. Ta ve světě motorsportu kromě Williamsu ve formuli 1 podporuje tým formule E Venturi.

Ve startovní listině opět nechybí ani legendy motorsportu. Proti současným profesionálním závodníkům a simracerům budou závodit osobnosti jako Rubens Barrichello, Olivier Panis, Helio Castroneves, Emerson Fittipaldi, Dario Franchitti či Darren Turner.

Živý strem začíná v 18:00

Další z virtuálních eventů "Not The GP" pořádá v neděli britský esportový tým Veloce Esports. Tentokrát však dojde k pozměnění formátu a nově budou jezdci závodit ve dvojicích v soubojích jeden na jednoho v jednokolovém sprintu.

Ve startovní listině opět figuruje Lando Norris nebo gólman Realu Madrid Thibaut Courtois, který ve svém souboji poměří síly s bývalým pilotem formule 1 Estebanem Gutierrezem.

Další dvojice pro souboje na jedno kolo si můžete prohlédnout v přiloženém tweetu. Živý stream budete moci sledovat v neděli od 19:00 na oficiálním kanálu Veloce Esports na Youtube.

🥊 🥊 #NotTheGP 'Versus'

💰 Who is your money on?

📊 Polls in comments...@landonorris 🆚 @sachafenestraz@EstebanGtz 🆚 @thibautcourtois@NicholasLatifi 🆚 @ArtemMarkelov6

David Schumacher 🆚 @Tiametmarduk



⏰ THIS SUNDAY - 6 PM BST

🚨 Live our YouTube and Twitch pic.twitter.com/aJeCVwFIrN