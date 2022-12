Bratr Lewise Hamiltona si splnil sen. Vyzkoušel simulátor Mercedesu

Nicolas Hamilton, bratr Lewise Hamiltona, obdržel od Mercedesu před Vánoci zajímavý zážitek – jízdu v týmovém simulátoru.

Třicetiletý Nicolas Hamilton se narodil s dětskou mozkovou obrnou, ani to mu však nebrání v tom, aby se účasntil automobilových závodů. Od sezony 2019 je dokonce pravidelným účastníkem prestižního britského šampionátu cestovních vozů BTCC.

Nyní se bratr sedminásobného šampiona F1 dočkal velkého zážitku. Zaměstnavatel jeho sourozence, tým Mercedes, mu totiž umožnil jízdu v závodním simulátoru, který jinak primárně využívají jezdci německé stáje.

Velký bojovník

Jízdě Nicolase Hamiltona v simulátoru Mercedesu přihlížel i jeho bratr Lewis.

„Čas v simulátoru je neuvěřitelně vzácný a není to něco, co by bylo dostupné pro někoho, jako je můj bratr. Aby to bylo možné, bylo potřeba na míru upravit sedačku, volant a pedály. Strávil v něm celý den a je vůbec první handicapovanou osobou, která to dokázala. Vždycky byl bojovník a vidět ho, jak tento den prožívá, je pro mě velkou poctou. Děkuji Mercedesu za čas a práci, kterou vynaložil, aby to bylo možné a splnil se sen mého bratra,“ napsal na svém Instagramu Lewis Hamilton.