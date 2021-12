Bourdais kritizuje počínání Red Bullu a Péreze v Abú Dhabí

Většina fanoušků i novinářů Sergia Péreze za jeho obranu chválila. Sébastien Bourdais to však vidí jinak. Francouz závodil ve F1 v letech 2008 a 2009 za Toro Rosso. Poté jsme ho mohli vídat v Le Mans nebo na americké scénéně, kde závodí v IndyCar i sportovních vozech.

Bourdais reagoval na tweet novináře Willa Buxtona. „Myslel jsem, že milujete závodění, tohle byla blbost. Nechápu, jak může být Pérez sám se sebou spokojený a jak mu lidé tleskají za to, co udělal. Záměrně zpomalil a použil všechny špinavé triky, aby Hamiltonovi překážel. Nulové sportovní chování, vlastně od celého týmu.“

Na Bourdais reagoval jeden z fanoušků: „Bojovali o pozice. Má Pérez nechat projet konkurenční auto? Šampionát konstruktérů byl také ve hře, takže to nedělal jen pro Maxe.“

Bourdais však trval na svém. „Zcela obětovali Pérezův závod, aby ho dostali do této pozice. Ztráta sekund na kolo, aby překážel, podívejte se znovu... Nesnažil se zůstat vepředu, ale pouze zpomalovat Lewise na co nejdelší dobu.“

Reagoval i Buxton. „Je to férová hra. Vadilo vám, že Fernando bojoval s Lewisem v Budapešti, aby Estebanovi umožnil trochu se nadechnout? Jistě, bylo to extrémnější, ale týmy tuto taktiku nasazují neustále. Jen to obvykle nefunguje tak dobře, protože rychlejší vůz proletí kolem.“