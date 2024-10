Bottasův plán B? Zvažuje i návrat do Mercedesu

Minimálně jeden ze současných jezdců Sauberu skončí, protože tým už dříve potvrdil příchod Nica Hülkenberga. Kdo vedle něj? Spekuluje se o tom, že by mohl zůstat Bottas. Ve hře jsou také Gabriel Bortoleto, Mick Schumacher nebo možná i Franco Colapinto.

„Za prvé, mou prioritou je zůstat závodním jezdcem,“ řekl Bottas v Mexiku, když se ho ptali na jeho budoucnost. „To je to, co chci a o co se s Mattiem snažíme. Ale protože nemám nic podepsaného a máme říjen, musím se podívat na všechny alternativy včetně návratu do rodiny Mercedesu.“

„Je to jedna z možností a já bych ji zvážil. Existují i další možnosti, ale vrátil bych se k mé prioritě, kterou je být závodním jezdcem v F1.“

U Mercedesu by mohl Bottas plnit roli testovacího a rezervního jezdce. Teď má ale před sebou ještě pět letošních závodů u Sauberu. A zatím to není ideální sezóna. Bottas je v šampionátu na posledním 23. místě, Sauber letos ještě nebodoval.

Do Austinu tým přivezl vylepšení, ale na body to ani zdaleka nestačilo. Změní se to tento víkend?

„Ano, jsem optimista,“ řekl Bottas, kterého cituje Crash.net. „Je to tady trať s nízkou přilnavostí, je tu řídký vzduch. Faktem je, že na aerodynamice zde záleží méně a teoreticky by všechny vozy měly být blíže u sebe. A navíc se mi trať líbí, takže si myslím, že je to pro nás příležitost.“