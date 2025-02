Bottasovy zkušenosti pro nás budou velkým přínosem, říká Russell

George Russell promluvil o pozitivech návratu Valtteriho Bottase do Mercedesu.

Poté, co Valtteri Bottas přišel po loňské sezoně o závodní sedačku u Sauberu, přijal 35letý Fin nabídku ze strany Mercedesu, která spočívá v roli rezervního jezdce.

Pro Bottase není angažmá u Mercedesu žádnou novinkou, když pro stáj z Brackley závodil v letech 2017 až 2021. Během této doby se stal dvakrát vicemistrem světa a vyhrál deset velkých cen.

O comebacku Bottase do Mercedesu nyní promluvil jeho tehdejší nástupce v této stáji George Russell.

„Jeho zkušenosti jsou obrovské. Mít někoho, kdo má tolik znalostí ze simulátorů a závodů a kdo navíc tento tým zná, bude skvělé,“ uvedl Russell pro oficiální web Mercedesu.

Podle Russella by navíc Bottasovým přínosem mohla být i znalost motorů Ferrari, které používal v době působení v Sauberu.

„To by mohlo být také klíčové. Vždycky musíte mít otevřenou mysl s ohledem na to, co dělají ostatní,“ je přesvědčen britský závodník, jehož vztahy s Bottasem se od dřívějších dob podle jeho slov už urovnali.

V tomto kontextu připomeňme rok 2021, kdy spolu Bottas a Russell kolidovali v Imole a jejich rivalitu umocňovala i zkušenost, že spolu víceméně bojovali o sedačku u Mercedesu.

„Před lety jsme samozřejmě byli vnímáni jako lidé, kteří nemají dobrý vztah, ale oba jsme profesionálové a náš vztah se následně vyvíjel. Často spolu cestujeme a vídáme se v hotelech nebo v posilovně,“ dodal na toto téma Russell.