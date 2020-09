Bottasovi zabránila v předjetí Hamiltona na startu „obrovská včela“, Hamilton kritizuje stewardy

Fin předvedl povedený start z třetí pozice. Krátce po zhasnutí červených světel si poradil s druhým Maxem Verstappenem a ve sprintu do druhé zatáčky se chtěl dostat i před vedoucího Hamiltona.

Útok vnějškem ale nedotáhl do úspěšného konce, protože, jak po závodě přiznal, mu do hledí přilby narazila „obrovská včela“, která jej rozhodila a on lehce chyboval.

„Samozřejmě jsem to zkusil. Věděl jsem, že start bude první příležitostí. Ve skutečnosti to bylo trochu náročné, protože obrovská včela nebo něco podobného mi narazilo do hledí, když jsem brzdil,“ popsal Bottas.

„Neviděl jsem, kdy bych měl brzdit. Proto jsem byl trochu široký. Věděl jsem ale, že to bude dlouhý závod a na střední sadě pneumatik jsem měl příležitosti. Lewis měl ale penalizace, takže jakmile jsem se dostal do čistého vzduchu, cítil jsem, že rychlost byla skvělá a mohl jsem všechno kontrolovat,“ dodal Bottas, který stáhl ztrátu na vedoucího Hamiltona v průběžném pořadí na 44 bodů.

Hamilton: Komisaři se mě snaží zastavit

Ještě před startem závodu došlo k incidentu, který vyšetřovali sportovní komisaři a Hamiltona nakonec penalizovali dvěma pětisekundovými tresty.

Vítěz kvalifikace si, stejně jako řada dalších jezdců, v nájezdu na startovní rošt chtěl vyzkoušet start. Ale místo, aby si rozjezd vyzkoušel na k tomu určené pozici na konci boxové uličky, zastavil Hamilton až na konci výjezdu z boxů už na trati.

Během první zastávky u mechaniků tak zůstal Hamilton v boxech o deset sekund déle a propadl se z prvního na třetí místo, na kterém závod také dokončil.

„Nebyl to nejlepší den, ale je to tak, jak to je,“ řekl zklamaný Hamilton.

Po závodě nechtěl Brit incident rozebírat. „Nezáleží na tom. Stalo se to. Beru body, které jsem získal a jdeme dál.“

V rozhovoru pro Sky Sports F1 po závodě řekl k trestu více. „Musím se podívat na pravidla, co přesně jsem udělal špatně. Jsem si jistý, že nikdo v minulosti za něco tak směšného dostal dvě pětisekundové penalizace. Nikoho jsem neohrozil. V průběhu let jsem tohle udělal na milionu tratí a nikdo se nad tím nepozastavil,“ řekl.

„Samozřejmě, že jsou (penalizaci přísné, pozn. redakce) a dá se to čekat. Snaží se mě zastavit, ale to je v pořádu. Skloním hlavu, budu se soustředit a uvidíme, co se stane.“

Kromě časové penalizace dostal Hamilton za svůj prohřešek také dva trestné body. Celkem jich má na svém kontě už deset a jen dva body jej dělí od zákazu startu v jednom závodě.