Bottasova páteční smůla pokračuje. Problém s motorem poškodil i karosérii

V Imole měl Bottas v páteční kvalifikaci problém s výfukem a musel vynechat i trénink v sobotu. V Miami měl v prvním tréninku nehodu a vynechal kvůli tomu i druhý trénink.

Po Miami šéf týmu Frédéric Vasseur doufal, že tým bude mít čistý víkend, aby mohl otestovat nové díly – a Alfa Romeo jich přivezla hodně. Mimo jiné jde o klapky předního křídla, přední zavěšení, kryt motoru, podlahu, chladicí klapky, zadní zavěšení, zadní křídlo.

Alfa Romeo ale čistý pátek neměla. Bottas hned v úvodu druhého tréninku musel svůj vůz odstavit. V prvním tréninku ve druhém voze navíc jezdil místo Čoua Robert Kubica.

„Bohužel se zdá, že je to trochu trend,“ řekl Bottas pro Motorsport.com. „Zdá se, že máme problematické pátky. Myslím, že tentokrát to vypadá na problém s motorem. Jediné, co můžeme dělat, je dívat se dopředu a snažit se maximálně využít trénink.“

„Není to pro nás nic nového. Jsem si jistý, že i tak můžeme zajet silný víkend, protože na základě toho jednoho kola, které jsem zajel ve druhém tréninku, vypadalo auto dobře.“

„Na základě toho jednoho kola ve druhém tréninku mohu říci, že se zdá, že to funguje,“ řekl Bottas o novinkách. „Podle prvního tréninku bylo těžké to posoudit, protože jsme byli s nastavením docela konzervativní ve snaze vyhnout se poskakování a všemu ostatnímu.“

Frédéric Vasseur uvedl podrobnosti ohledně Bottasova odstoupení. „Poškodilo to i karoserii, takže ji budeme muset opravit,“ řekl o problému s motorem Ferrari. „Byl to první (letos již použitý motor), takže to mohlo být horší, není to katastrofa.“

„Ale je to škoda, protože v prvním tréninku jsme museli hodně testovat, nejeli jsme pořádná kola a ve druhém jsme jeli jen jedno kolo.“

„Určitě to není snadný začátek víkendu, když máte jedno auto rozdělené mezi dva jezdce a ten druhý neabsolvoval trénink. Není to žádné drama a doufám, že od soboty budeme mít čistý víkend.“