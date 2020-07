Bottase znervózňovaly safety cary, Hamilton označil střet s Albonem za závodní incident

Bottas vedl všech 71 kol závodu na Red Bull Ringu. Již brzy se ale objevil na obou vozech Mercedesu problém a inženýři jezdce několikrát varovali, aby se při jízdě vyhýbali obrubníkům.

Bottas jel poměrně neohroženě na čele. O první místo jej nepřipravily ani výjezdy safety caru, které daly šanci zaútočit pilotům za ním.

„Vyhrát velkou cenu formule 1 nikdy není snadné, dnes to rozhodně také nebylo jednoduché. V prvním stintu Lewis ztratil trochu času, když se dostával přes red bully, ale měl jsem tam dost náskok, takže první stint nebyl tak špatný. Ani ve druhém stintu nikdy nedošlo k obrovskému tlaku, protože jsem byl vpředu a mohl se jen ujišťovat, že to zvládnu do cíle,“ popsal Bottas.

„Měli jsme problémy s nějakými senzory, které se poškodily vibracemi z těch drsných obrubníků, co tu jsou. Musel jsem se tedy vyhýbat jízdě přes obrubníky, což nás stálo dost času na kolo. Když jste ve vedení, střídá jeden safety car druhý. U posledního jsem si ale říkal 'No tak, znovu?'. Ve vedení totiž chcete, aby šly věci plynule a bez problémů. Dnes se mi podařilo vyhnout se mnoha kulkám a vyhrát.“

Hamilton označil střet s Albonem za závodní incident

Ačkoliv projel cílem na druhé pozici, Lewis Hamilton obsadil v prvním závodě sezóny páté místo. Brit byl totiž penalizován pětisekundovým trestem za kolizi s Alexanderem Albonem a propadl se o tři pozice.

Hamilton byl krátce před startem závodu odsunut z druhé na pátou pozici na startu, jelikož tým Red Bull podal protest proti rozhodnutí sportovních komisařů nepotrestat situaci z kvalifikace, kdy Hamilton dostatečně nezpomalil při žlutých vlajkách.

V 11. kole po odstoupení Maxe Verstappena se Hamilton dostal na druhé místo za Bottase. Druhý také projel cílem, okamžitě se však propadl na páté místo, když se mu přičetlo pět sekund k času za kontakt s Albonem. Zatímco pilot Red Bullu z incidentu obviňuje Hamiltona, šestinásobný mistr světa považuje situaci za závodní incident.

„Měl jsem opravdu dobrou rychlost, když jsem dokázal dohnat Valtteriho, pak ale smolný moment s Alexem. Nemohu uvěřit, že jsme se znovu střetli, pro mě to ale opravdu byl závodní incident. V každém případě přijdu jakoukoliv penalizaci, jakou si (komisaři) myslí, že si zasloužím, a půjdeme dál,“ řekl Hamilton.

Foto: Getty Images