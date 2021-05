Bottase těší zlepšený výkon v kvalifikaci, Hamilton zajel jedno dobré kolo

Bottas je s výkonem v kvalifikaci spokojen. Fin přiznal, že v úvodních dvou podnicích v Bahrajnu a v Itálii v kvalifikaci nepodal dobré výkony.

„Je to dobrý pocit být na pole postiion. Už to nějakou dobu trvalo,“ řekl Bottas, který naposledy stál na pole position vloni v Sachíru. Letos byl v kvalifikaci zatím třetí a osmý.

„Bylo fajn mít dobrou kvalifikaci. V prvních dvou podnicích to byla moje slabina, měl jsem problém přimět pneumatiky fungovat. Tento víkend tvrdě pracujeme a je hezké vidět, že se to vyplácí, tedy že máme pro zítra dobrou pozici.“

Jezdci Mercedesu pro klíčové kvalifikační pokusy v Q2 nasadili střední sadu, na které také budou startovat. Za nimi startující piloti Red Bullu budou mít pro úvod měkkou sadu.

Bottas s Hamiltonem vyzkoušeli střední sadu i pro druhý pokus v Q3, ale ani jeden z nich čas zajetý předtím na měkké sadě nedokázal zlepšit.

„Po celý víkend jsem z měkké sady neměl dobrý pocit, lépe jsem se cítil na střední. Jako minulý rok jsme na konci kvalifikace nasadili střední sadu a fungovalo to,“ řekl.

„Zkusili jsme to znovu (v Q3), ale v posledním pokusu možná zesílil vítr a já nedokázal pneumatiky dostatečně zahřát. Přesto jsem rád, že jsme udrželi dobrý výsledek. Zítra budeme startovat na střední sadě, myslím, že je to dobré, otevírá to příležitosti, jelikož v prvním stintu můžeme jet tak dlouho, jak budeme chtít.“

Hamilton měl v kvalifikaci jen jedno dobré kolo

Sedminásobný mistr světa byl sice suverénně nejrychlejší ve druhé části, kde svému týmovému kolegovi nadělil půl sekundy, v Q3 ale už na měkké i střední sadě pneumatik zaostal.

„Pro mě to byla špatná kvalifikace. Q1 nebyla dobrá, v Q2 jsem měl jen jedno dobré kolo a řekl bych, že v celé kvalifikaci jsem měl jen jedno dobré kolo, Q3 byla dost slabá, Valtteri v těch podmínkách odvedl skvělou práci,“ zhodnotil Hamilton.

„Viděli jste nás zajíždět více kol za sebou, pneumatiky jsou tu až příliš tvrdé, takže v kombinaci s tímto povrchem nefungují příliš dobře. Musíme proto jet kola navíc, abychom do nich dostali teplotu, ale nakonec jsme neměli dobrou přilnavost, takže jsem neodvedl nejlepší práci.“