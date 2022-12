Bottase těší, že mu závodění za Alfu Romeo dává více volnosti v životě

Valtteri Bottas po pěti letech opustil ve formuli 1 tým Mercedes a před letošní sezónou se přidal k týmu Alfa Romeo. V osobním životě si díky tomu užívá mnohem více svobody, za což je podle svých slov rád.

Po pěti sezónách strávených v mistrovském Mercedesu, se kterým získal všech svých 10 vítězství ve F1, se Bottas na začátku sezóny 2022 přesunul do týmu Alfa Romeo-Sauber.

Přechodem z předního týmu do stáje ze středu pole se Bottas navíc zbavil tlaku na dosažení výsledků.

„Jakmile covid ustoupil, cestování se znovu zjednodušilo, mohu ale říct, že mezi závody jsem žil naplno,“ řekl Bottas v rozhovoru pro RACER.

„Samozřejmě stále pracuji s týmem, děláme všechny schůzky a často jezdím do továrny, když mám ale volno, dělám spoustu skvělých věcí.

„Dříve jsem se skoro cítil špatně, když jsem dělal zábavné věci, skoro jsem měl pocit, že nemám dovoleno se bavit! Ale jak jsem se o sobě naučil více, dělám mnohem více věcí, které chci dělat, místo toho, co si myslím, že mám dělat.

„Snažím se proto dělat věci, které mi dávají dobrou energii. Myslím, že součástí toho určitě je, že jsem se o sobě něco naučil, možná už na sebe nejsem tak přísný a jsem schopen následovat to, co chci dělat.“

Ve dvoutýdenní přestávce mezi závody v Mexiku a Brazílii se například Bottas vydal i se svou přítelkyní, australskou cyklistkou Tiffany Cromwellovou, do Argentiny poznávat místní přírodu.

„V přestávce mezi Mexikem a Brazílii jsem se podíval na několik různých míst v Argentině. Když jsem pak dorazil do Brazílie, cítil jsem se duševně tak svěží, protože jsem dělal jiné věci.

„Ačkoliv konec roku je hektický, i malá přestávka může udělat velký rozdíl, alespoň v mém případě. Když jsem na trati, je to jen o závodění a plném soustředění na víkend, když je ale volno, pak je to volno.“

První polovina Bottasovy sezóny v Alfě Romeo byla dobrá. 33letý Fin bodoval v sedmi z prvních devíti závodů, tým ale pak nedokázal pokračovat s vývojem svého vozu a Bottas se vrátil na body až na konci sezóny v Mexiku a Brazílii. V celkovém hodnocení obsadil desáté místo.

„Užil jsem si to. Bylo dobré, že jsme v posledních několika závodech udělali pokrok. Je to rozhodně prostředí, kde jste pod menším tlakem, měl jsem čas se připravit a stanovit si cíle,“ řekl Bottas.

„Pro první společný rok jsem neměl obrovská očekávání. Obzvlášť po zimních testech je složité předpovídat, jak to půjde.

„Takže to vlastně byla opravdu hezká jízda. Ve středu pole je dynamika závodění jiná, ale moc jsem si to užil. Také to, že máte větší jistotu v sedačce a víte, že jsme v tom spolu dlouhodobě, vám ubere trochu tlaku. Budoucnost tohoto týmu vypadá dobře. Děje se spousta věcí a rozhodně toho chci být součástí.“