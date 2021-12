Bottase překvapila Oconova rychlost

Valtteri Bottas startoval z první řady za Hamiltonem, ale po první červené vlajce se propadl. Mercedesy zajely do boxů, Verstappen nikoliv, ale díky červeným vlajkám mohl přezout bez zastávky v boxech. Bottas se pak při restartech propadl. Ve zbytku závodu se snažil dostat před Ricciarda, což se mu povedlo ve 39. z 50 kol. V posledních metrech se pak dostal před Ocona.

„Všechno samozřejmě začalo první červenou vlajkou – bylo to pro nás trochu smolné – pro nás jako tým velmi smolné,“ vysvětlil Bottas. „A pak při restartu s tvrdými pneumatikami jsem se ocitl v nevýhodě a ztratili několik míst.“

Bottas přiznal, že ho překvapila úroveň Oconova odporu. „Byl to těžký závod, bylo to dost intenzivní. Esteban měl dobrý závod – vlastně byli překvapivě rychlí a my jsme ho nemohli snadno dostat. Dostali jsme ho až na konci, prostě jsme pořád tlačili a dnes se vyplatilo nevzdat to.“

Bottas tak nakonec získal o tři body více, než jak to vypadalo v nájezdu do posledního kola, což se samozřejmě Mercedesu hodí – zejména v situaci, kdy Sergio Pérez nedokončil.

„Jo, byl to dobrý den a samozřejmě, když jsou teď Lewis a Max na stejném počtu bodů, bude to v Abú Dhabí pěkně napínavý závod.“

Bottase čeká o víkendu poslední závod za Mercedes. „Cítím se dobře. Ještě jeden závod s týmem. Myslím, že to bude emotivní i pro Fina, takže se těším.“