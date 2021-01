Bottase motivují gaučoví kritici

Na rozdíl od Rosberga zatím Bottas Hamiltonovi nestačí a navíc se někdy sám dobrovolně dostává do role nosiče vody – nebo v terminologii Mercedesu wingmana. Není divu, že je terčem kritiky. Ta ho však podle jeho vlastních slov spíše motivuje.

„Opravdu mě hodně motivují,“ řekl Bottas v rozhovoru pro Motorsport.com, když se ho zeptali na jeho reakci na kritiky.

Bodový zisk Bottase ve srovnání s Hamiltonem (v %)

„Bez ohledu na to, co děláte, tady bude vždy negativita: někdy méně, někdy více a stejně je to s kritikou. Je motivace dokázat lidem, že se mýlí.“

„A myslím, že jsem to už řekl: někdy prostě nechápu, proč existuje takový druh kritiky. Myslím, že vždy existuje důvod. Ale ten důvod neznám a nejsem v jejich pozici, takže vůbec netuším, co se jim honí hlavou.“

„Lidé, kteří sportu rozumí, dívají se na detaily a snaží se vcítit do kůže druhých, do situace jezdců, to myslím chápou.“

„V každém sportu ale existuje mnoho gaučových kritiků, kteří možná věci podceňují.“

„Z mé strany mohu říci, že to není snadná práce. Když se podíváte na čísla, Lewis je nejúspěšnějším jezdcem v historii F1 a já musím jít proti němu víkend co víkend slušnou rychlostí a konzistentností. Není to snadná pozice.“

Souboj s Hamiltonem ale prý Bottase motivuje se posouvat na další úroveň. Občas ale Hamilton udělá něco působivého a Bottas má problém pochopit, jak se mu to povedlo.

„Jsou chvíle, kdy jsem se snažil pochopit, jak je to možné – ať už jde o jednu zatáčku, nebo stint na určité trati s určitou směsí pneumatik. Ale vždy existují důvody a my je podrobně prostudujeme. Tým má chytré inženýry, takže vždy dokážou vyčíst důvody a vysvětlit a říct mi, jak se tomu mohu vyrovnat nebo jak to dělat lépe.“