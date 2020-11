Bottase doma motivují fotografie jeho vítězství

Říká se, že profesionální sport je z velké části o hlavě. V některých sportech to platí více než v jiných. Ve formuli 1 je hlava velmi důležitá, zejména, když jezdíte za špičkový tým, za Ferrari, případně za tým, který bojuje o titul a máte proti sobě interního soupeře, jako je Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas se před časem rozvedl, ale sám dlouho nebyl. Jeho současná přítelkyně je stejně jako bývalá manželka sportovkyně. Tiffany Cromwell je australská cyklistka. V rozhovoru prozradila, jak zvedá Bottasovi sebevědomí.

„Nevím, co by Lewis mohl dělat jinak než Valtteri,“ řekla německému Bild am Sonntag.

„Jediné, co můžu udělat, je zdůrazňovat pozitivní věci, aby si pamatoval, čeho je schopen, a že to nezávisí na tom, co dělá Lewis.“

Bottas prozradil, že jeho přítelkyně učinila v jeho motivaci i konkrétní kroky.

„Jedna věc byla docela působivá,“ řekl. „Tiff pověsila v našem bytě v Monaku fotografie mých vítězství. Nikdy jsem nechtěl, aby mi na zdi visely fotografie ze závodů, protože jsem si myslel, že je to sebepropagace.“

„Ale řekla mi: ‚Když se na ně podíváš, vzpomeneš si, čeho jsi schopen‘. Když se ráno po špatném závodě vrátím domů a podívám se na fotografie, pomyslím si: ‚Ano, tyhle jsem vyhrál!‘“