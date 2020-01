Bottas zná „poslední krok“ k poražení Hamiltona

Bottas v loňské sezóně obsadil druhou pozici, což je jeho nejlepší umístění v konečném pořadí v kariéře formule 1. Na začátku a na konci sezóny se Fin prezentoval velmi dobrými výkony, slabší výsledky přišly na konci evropské části sezóny.

Nedokončený závod v Německu a až osmé místo v následujícím podniku v Maďarsku stály Bottase cenné body. Přesto v loňské sezóně dokázal Bottas čtyřikrát vyhrát a pětkrát startovat z pole position.

„V mé mysli je to zcela jasné. Rozhodně pracujeme s inženýry a s týmem na mém vývojovém programu. Zaměřujeme se na závodní týden a ten poslední krok pro mou výkonnost, který potřebuji, je vyrovnanost. Ještě více se přizpůsobit různým podmínkám, hlavní je ale minimalizovat množství chyb,“ říká Bottas.

„Udělal jsem chyby v některých kvalifikacích, což ovlivnilo neděli. Pak tam byly nějaké závody, kde jsem udělal chybu, jako třeba na Hockenheimu, přišel jsem tam o velké množství bodů, je to tedy o tom pokusit se tomu vyvarovat. Cítím, že je ještě spousta toho, co mohu zlepšit. Jsou to jemné detaily, hodně to souvisí s jezdeckým stylem a staráním se o pneumatiky. Celkově je to ale mnohem lepší než vloni,“ hodnotí Fin.

„Minimalizovat tyto chyby, najít správnou duševní pohodu, kdy budu schopen každý víkend podávat ty nejlepší výkony. To je ta zrádná část, stejně jako v jakémkoliv jiném sportu. Musím jít velmi hluboko, abych našel více na mojí straně - jak mohu být lepším jezdcem, jak mohu lépe pracovat s inženýry.“

Bottas připustil, že vloni byl Hamilton lepší. „Rozhodně mě to nutí stále tvrdě pracovat, protože není snadné ho porazit. Měl bych opravdu problém přijmout, že jiný pilot může udělat něco, co já ne. Plně přijímám, že Lewis vyhrál (v roce 2019) titul, protože byl celkově během sezóny lepší než já. Věřím ale, že je tu něco, co mohu udělat lépe a mohu vylepšit tyto slabiny. Možná jsem trochu tvrdohlavější,“ dodává.

Foto: Getty Images / Charles Coates