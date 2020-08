Bottas: Zaspali jsme, když se před nás Verstappen dostal

Bottas po startu z pole position držel v první části závodu vedení. Když ale přezul ze střední na tvrdou sadu pneumatik, začal rychlostně ztrácet. Verstappen naopak do závodu startoval na tvrdé sadě pneumatik a mohl tak zůstat na trati déle.

A i když měl Bottas po zastávce čerstvější pneumatiky, dokázal se mu Verstappen po své návštěvě mechaniků přiblížit a po pár zatáčkách i přeskočit na první místo.

V závěrečných fázích závodu se před Bottase dostal i jeho týmový kolega Lewis Hamilton a Fin skončil třetí.

„Samozřejmě je to velice frustrující, startovat z pole position a dojet třetí není ideální. Myslím, že jako tým jsme zaspali ve chvíli, kdy se Max dokázal dostat před nás. Moje strategie měla k ideálu daleko. Z dnešku se tak musíme hodně poučit,“ řekl Bottas.

„Byla šance držet se Maxe, jakmile jsem ale ke konci začal tlačit, pneumatiky odešly. Dnes jsme se potýkali s puchýřkováním.“

S puchýřkováním tvrdé sady se potýkaly oba mercedesy. „Pneumatiky se přehřívaly. V pneumatikách máte díry a ztrácíte přilnavost. Jakmile se začnou na jedné pneumatice tvořit puchýřky, ztrácíte přilnavost v zatáčkách a jsme pomalejší a pomalejší.“

Z pneumatik udělali balóny

Na pneumatiky si po závodě postěžoval také druhý Hamilton. Za puchýřkování podle něj mohly vyšší tlaky pneumatik.

„Vidím to tak, že Pirelli mělo minulý týden problémy s pneumatikami (oba piloty Mercedesu a Carlose Sainze Jr. z McLarenu potkal v závěru minulého závodu na Silverstonu defekt pneumatiky, pozn. redakce), tak jen zvyšovali, zvyšovali, zvyšovali a zvyšovali tlak v pneumatikách. Teď jsou z nich balóny, mají teď nejvyšší tlaky, jaké jsme měli na těchto okruzích,“ řekl Hamilton.

„Nedivil bych se, kdyby to byl náš problém. Nevím ale, jestli se i někdo další potýkal s takových puchýřkováním jako my, podíváme se na to.

„Jsem ale opravdu rád, že jsem se zlepšil a dokázal závod absolvovat tímto způsobem. Úplně na konci se puchýřkování vrátilo, ale celkem dost jsem tlačil, abych kluky dohnal. Ve druhém stintu jsem se staral o pneumatiky tak, že si to ani neumíte představit. Staral jsem se co nejlépe, ale na puchýřkování to nemělo vliv.

„Na konci jsem jel v podstatě s polovinou pneumatiky. Jedna polovina byla ojetá a druhá byla dobrá, takže to drželo. Byl jsem ale nervózní, že to exploduje.“