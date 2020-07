Bottas vs. Hamilton 1:0. Mercedes v první letošní kvalifikaci rozdrtil konkurenci

Ačkoliv ještě v Q1 byl nejrychlejší Max Verstappen z Red Bullu a Bottas s Hamiltonem byli o 87, respektive 174 tisícin sekundy za ním, v Q2 už Mercedes a Bottas naplno ukázali svou sílu. Finský pilot o 81 tisícin porazil Hamiltona a třetího Alexandera Albona deklasoval o sedm desetin sekundy.

Ještě vyrovnanější byl souboj mezi jezdci Mercedesu v závěrečné části kvalifikace, kde Bottas nakonec porazil Hamiltona o 12 tisícin sekundy. Třetí Verstappen na Bottase ztratil 538 tisícin.

„Je to opravdu dobrý pocit. Chyběl mi ten pocit po kvalifikaci, je to něco výjimečného, když tlačíte vůz na limitu a my se na toto dlouho připravovali. Je to velmi dobrý pocit,“ řekl Bottas.

„Náš tým odvedl úžasnou práci. Zdá se, že si jedeme svou vlastní ligu,“ dodal k přesvědčivému výsledku.

Po zisku své 12. pole position v kariéře také vyzdvihl zlepšení Mercedesu přes zimní přestávku a pauzu způsobenou pandemií koronaviru.

„Je to velice působivé. Je to teprve první kvalifikace, ale zapůsobilo to na mě. Děkuji všem v týmu, všem továrnám, je to úžasné auto. Dnes to je samozřejmě dobrý výsledek, ale počítá se až zítřek.“

Hamilton zlepšil čas, ale na Bottase nestačil

Ve druhém pokusu v Q3 Bottas vyjel ve čtvrté zatáčce mimo trať a způsobil žluté vlajky. Hamilton, ačkoliv ve druhém sektoru trati vlály žluté vlajky, celkově zlepšil o desetinu svůj čas. Na zisk 89. pole position si však Brit bude muset ještě počkat.

Hamilton po kvalifikaci přiznal, že jej náskok na zbytek startovního pole překvapil.

„Rozhodně jsme nečekali, že budeme mít takový náskok. Je to ale pravá ukázka skvělé práce, kterou všichni v továrně dělají. Valtteri se svým kolem odvedl lepší práci, je to úžasné. Opravdu nevím, co říct, nečekali jsme, že budeme mít takový náskok,“ řekl Hamilton.

„Toto je skutečná ukázka našeho vozu a máme v plánu to ještě zlepšit. Myslím, že rok co rok ukazujeme, že jsme nejlepším týmem, protože myslíme otevřeně. Kluci, se kterými pracuji, nejsou nikdy tak tvrdohlaví, aby připustili, že by se mohli mýlit a neustále se učíme jeden od druhého.“

K svému vlastnímu výkonu v kvalifikaci pak Hamilton řekl: „Vůz byl skvělý, jen jsem nedokázal dát dohromady nejlepší kolo, takže to je na příště úkol pro mě. Vyjížděl jsem ze 4. zatáčky a byl tam velký oblak prachu. Nevěděl jsem, kde je auto, ale zahlédl jsem, že se Valtteri zrovna vrací na trať. Naštěstí to neovlivnilo pokus a on si udržel svou pozici.“

Foto: Getty Images