Bottas věří, že v příštím roce na startovním roštu F1 chybět nebude

Valtteri Bottas ve formuli 1 působí nepřetržitě již od roku 2013, což znamená, že letošní sezona je pro něj již dvanáctou mezi elitou.

Ročník 2024 však muže být pro zkušeného Fina v F1 tím posledním. Brzy 35letý závodník totiž nemá smlouvu pro příští rok a i když to pro něj není neznámá situace, nikdy nad jeho kariérou v královně motorsportu nevisel tak velký otazník.

Vítěz 10 závodů F1 nicméně věří, že bude v F1 pokračovat, i když je z jeho slov patrné, že nemá nic jisté.

„Jsem přesvědčen, že angažmá dostanu, ale v tomto sportu samozřejmě není nic potvrzeno, takže to nikdy není stoprocentně jisté, dokud nemáte podepsanou smlouvu,“ prohlásil Bottas, kterého cituje Autosport.

„Nedělám si ale starosti,“ tvrdí jezdec Sauberu, který během předchozího angažmá u Mercedesu v letech 2017-2021 nejenže prožil své největší úspěchy (dvakrát se stal vicemistrem světa), ale také se naučil žít v nejistotě (u německého týmu byl zvyklý podepisovat jednoroční smlouvy).

„Je to něco, na co jsem zvyklý. Samozřejmě se cítíte komfortněji, pokud víte, co vás čeká. Na druhou stranu v sobě máte pocit, že může přijít něco vzrušujícího. Pokud se navíc podívám na moji historii, většinou jsem byl vždy potvrzen u nějakého týmu později. Pokud vše dokážete vyřešit před srpnovou pauzou, je to stále dobré,“ dodal Bottas, který je spojován například i s návratem do Williamsu.

Úplně vyloučeny ale nejsou ani jiné možnosti, včetně prodloužení smlouvy se Sauberem, ze kterého se v roce 2026 stane tovární tým automobilky Audi.