Bottas věří, že se jeho sbírka motorů letos už nerozšíří

Bottasova čtvrtá (první nadlimitní) pohonná jednotka, která měla premiéru v Monze, skončila po pouhých 931 kilometrech. Bottas v Rusku nasadil pátý motor, v Turecku pak měl klid a vyhrál závod, ale v Austinu nasadil šestý motor.

„Opravdu doufám, že jsme prozatím skončili,“ řekl Bottas. „Oba motory, které mám ve svém motorovém parku, se zdají být v pořádku, nezjistili jsme žádné problémy u žádného z nich.“

„Držte mi palce, ať se mi podaří dojet do konce bez penalizace, protože teď, v tomto těsném souboji o titul, i kdybyste ztratili jen pět míst, tak to opravdu ohrozí závod.“

„Myslím, že to byla jen otázka smůly, protože než se motory dostanou na trať, musí projít všemi testy spolehlivosti.“

„Teoreticky by měly být v pořádku, ale štěstí nebylo na mé straně, měl jsem více poruch. Je to prostě smůla, ale teď už jen doufáme, že je vše opraveno. To ukáže čas.“

Bottasovi se v Austinu po penalizaci nedařilo postupovat vpřed. Během závodu byl v podstatě neviditelný. Většího úspěchu dosáhl až v posledním kole, kdy předjel Sainze a získal šesté místo.

„V prvním stintu to bylo složitější, protože jsem se nemohl dostat před jezdce AlphaTauri,“ řekl Bottas. „Tím jsem samozřejmě ztratil dost času a bohužel mi nepomohly ani safety cary nebo něco podobného. Nějakého pokroku jsem dosáhl, ale docela pomalu.“