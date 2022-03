Bottas věří, že mohl v Džiddě skončit šestý

Při úvodním závodě sezóny v Bahrajnu se Bottasovi u Alfy Romeo povedl pěkný debut, když do cíle přivezl šesté místo. V Džiddě startoval z nadějné osmé pozice, v zopakování podobného výsledku mu ale zabránily problémy s chlazením, kvůli kterým musel v 36. kole odstoupit ze závodu.

„Je škoda odstoupit ze závodu, který se do té doby odvíjel tak dobře. Zvláště když to vypadalo, že bychom mohli skončit přinejmenším šestí.“

„Teplota motoru stále stoupala, musíme prozkoumat, co to způsobilo. Auto bylo nutné stáhnout, protože jsme nechtěli přijít o motor.“

„Takhle to v závodech chodí, teď se musíme ujistit, že ten problém vyřešíme ať to bylo cokoliv, a jdeme dál.“

I tak výkony z celého víkendu potvrdily, že Alfa Romeo se oproti minulé sezóně, kdy v poháru konstruktérů skončila devátá, zlepšila a je potřeba s ní počítat.

„Když se podívám na pozitiva, auto je opravdu dobré. Od minulého závodu jsme udělali další krok vpřed, i co se týče startů. Odvedli jsme dobrou práci, a užili jsme si několik těsných soubojů. Teď je potřeba zajistit, abychom se v Austrálii vrátili k sbírání dobrých výsledků."

Bottasův talent a zkušenosti, které si přinesl z Mercedesu, viditelně pomáhají Alfě Romeo vylepšit výkony v této sezóně. Xevi Pujolar, šéf traťového inženýrství, ale poukazuje na to, že týmu pomáhá i pozitivní nálada, kterou ssebou finský pilot přinesl:

„Jeho výkony jsou působivé. Ale co nejvíce pomáhá, je pozitivní nálada, kterou dokáže předat týmu i druhému pilotovi.“

„Je rychlý, a tým táhne ssebou. To si myslím, že je klíčové. Není to jen být rychlý na trati, ale také si zajistit, aby vás tým následoval, ať už tady, na trati či v továrně, a to i s druhým jezdcem.“