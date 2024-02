Bottas věří, že Hamilton zažije s Ferrari úspěch. Pokud to má někdo zvládnout, tak on, říká Fin

Málokterý jezdec F1 na vlastní kůži poznal sílu Lewise Hamiltona tak dobře jako Valtteri Bottas.

Finský pilot, který momentálně hájí barvy týmu Kick Sauber, strávil v roli týmového kolegy Hamiltona u Mercedesu celkem pět let, během nichž oba piloti společně dovedli německý tým k pěti titulům mezi konstruktéry.

„Nikdy jsem si nemyslel, že se to stane,“ přiznal Bottas, kterého cituje web Crash.net, že ho Hamiltonův přestup k Ferrari od sezony 2025 překvapil.

„V duchu jsem si myslel, že zůstane v Mercedesu, ale taková už je formule 1. Věci se prostě stávají a myslím, že je to pro něj dobře. Je to pro něj nový a svěží začátek. Je to velký krok i pro celou F1, který určitě způsobí nějaký pohyb i na trhu s jezdci,“ předvídá vítěz 10 velkých cen.

Finský pilot je každopádně přesvědčen, že Hamilton v rámci své mise u Ferrari uspěje.

„Jsem si jistý, že to pro něj bude docela vzrušující projekt, pokusit se dostat na vrchol společně s Ferrari...Pokud to někdo může dokázat, tak je to právě on. Řekl bych, že se už po několika závodech dobře zabydlí a pak už do toho půjde naplno,“ dodal Bottas.