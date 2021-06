Bottas věří, že brzy začne jednat o nové smlouvě s Mercedesem

Oba jezdci Mercedesu jsou zatím bez smlouvy pro rok 2022. V případě Hamiltona je to spíše o jeho ochotě pokračovat. Brit už naznačil, že chce ve F1 zůstat. Podle některých spekulací je už smlouva blízko podpisu.

V případě Bottase je situace složitější. Nahradit by ho mohl George Russell. Někteří dokonce věří, že by se tak mohlo stát už v průběhu této sezóny.

Pro Bottase bude důležité získávat body. V letošním roce, kdy Mercedes aktuálně na Red Bull ztrácí, je to důležitější než kdy jindy.

„Zatím jsme o ničem nemluvili, protože šampionát je velmi náročný a je důležité, abyste měli klid na práci a soustředili se na to nejdůležitější, což je výkon,“ řekl Bottas pro web F1.

„Ten čas určitě přijde. Čas běží, ale zatím k tomu nedošlo. S trojicí závodů, které nás čekají, nebudeme mít čas. Představuji si, že zhruba za měsíc začneme jednat.“

„Z předchozích zkušeností vím, že čím dříve se podaří věci vyřešit, tím lépe pro všechny. Brzy to přijde, ale ještě k tomu nedošlo.“

Pokud by Bottas přišel o sedačku u Mercedesu, měl by patrně problém sehnat místo pro příští rok. Ve F1 chce ale zůstat. Do důchodu se nechystá.

„Formule 1 mě stále baví. Závodění vpředu mám opravdu rád. Baví mě to stejně jako v prvním roce u Mercedesu.“

„Jsem přesvědčen, že mám před sebou ještě několik dobrých let. Mám pocit, že se každou sezónou v určitých oblastech zlepšuji. Ještě zdaleka nejsem nejstarší na startovním roštu, takže teoreticky mám ještě čas, ale člověk nikdy neví, co přinese budoucnost. Beru to postupně a uvidíme, co se stane.“