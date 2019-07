Bottas ve Finsku prohnal rallye speciál Toyota Yaris WRC

Bottas si poprvé vyzkoušel rallye speciál v lednové Arctic Rally, kde jel s Fordem Fiesta WRC.

Sportovní ředitel Toyoty Gazoo Racing Kaj Lindstrom pro Motorsport.com potvrdil, že Bottasova páteční jízda v yarisu byla jen pro zábavu.

„Není tu žádná smlouva. V Arctic Rally byl šťastný, my ale máme nejlepší auto a on si ho chtěl vyzkoušet!“ řekl s úsměvem Lindstrom.

Jezdci Toyoty Ott Tanak, Kris Meeke a Jari-Matti Latvala se v rámci testu připravovali na finskou rallye.

„Test s Valtterim jsme plánovali a na cestě u Jyvaskyly řídil po ostatních jezdcích testovací vůz,“ dodal Lindstrom.

Spolu s Bottasem během testu ve voze seděl na místě spolujezdce dvojnásobný mistr světa Timo Rautiainen.

29letý pilot Mercedesu ve F1 si letos na jihu Francie již vyzkoušel Ford Fiesta R5 a na tým M-Sport udělal dojem. Jezdec týmu Teemu Suninen věří, že by jeho krajan mohl v rallye bojovat o vítězství.

„Bylo působivé, co předvedl na Arctic (rallye). Bylo by hezké vidět ho v další rallye a sledovat, jak by si vedl. Je zajímavé sledovat jezdce přicházet z jiných (šampionátů), obzvlášť, když patří k nejlepším na světě,“ řekl Suninen.

Foto: Getty Images / Mark Thompson