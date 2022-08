Bottas v narozeninovém závodě neodjel ani kolo, doplatil na Latifiho chybu

Pilot Williamsu nezvládl v prvním kole průjezd sekcí Les Combes, dostal se do smyku a roztočil se. Vjel přitom přímo do cesty Bottasovi na alfě romeo, kterého poslal do štěrkové zóny, ze které se Fin už nedokázal vyhrabat.

A zatímco Latifi následně mohl pokračovat v závodě, Bottas musel odstoupit.

„V šesté zatáčce jsem se dostal trochu mimo stopu, z juniorských kategorií tam muselo být na trati hodně žmolků a můj vůz byl na nich nedotáčivý. Bylo to, jako bych jel na mokré trati na hladkých pneumatikách. Jedním kolem jsem se dostal do štěrku a vůz se roztočil, což mě překvapilo,“ popsal Latifi.

„Myslel jsem, že zamířím přímo do štěrku a pomalu se vrátím, místo toho jsem se roztočil napříč tratí a kolidoval jsem s Valtterim (Bottasem).“

Bottas: Byl jsem ve špatnou dobu na špatném místě

Stejně jako řada dalších jezdců startoval Valtteri Bottas kvůli nasazení nových komponent pohonné jednotky z druhé poloviny startovního pole. Ve skrumáži v prvním kole pak doplatil na Latifiho chybu.

„Dnes jsme měli rychlost a s tak promíchaným startovním polem tam byla příležitost na dobrý výsledek, je proto zklamání skončit v závodě tak brzy,“ říká Bottas.

„Byl jsem ve špatnou dobu na špatném místě. Viděl jsem, jak se Latifi točí směrem doleva, mohl jsem jen udělat úhybný manévr, abych se vyhnul kolizi. Bohužel jsem se roztočil na trávě a zůstal jsem uvězněný ve štěrku. Snažil jsem se jet dopředu nebo dozadu, ale nemohl jsem se hnout.

„Není to narozeninový dárek, jaký jsem chtěl, snad si ale dnes večer ještě užiju nějakou zábavu, než se zaměříme na příští týden.“