Bottas v Monze ukončil bodový půst Alfy Romeo

Valtteri Bottas dojel v Itálii na desátém místě. Alfa Romeo díky tomu bodovala poprvé od červnové GP Kanady.

Alfa Romeo se v letošní sezoně trápí, důkazem čehož je i předposlední pozice týmu v Poháru konstruktérů. V Monze se však zásluhou Bottase mohla těšit z bodované desáté příčky.

„Našim cílem byly body, což jsme splnili. Je hezké být zpět v první desítce, protože přes veškerou naši tvrdou práci jsme v ní nějaký čas nebyli. Tento bod patří všem v Alfě Romeo,“ uvedl Bottas v tiskové zprávě týmu.

„Je to sice jen jeden bod, ale je to dobrá odměna za práci, kterou jsme odvedli. Z naší strany to byl čistě odjetý závod: naše tempo se oproti kvalifikaci mírně zlepšilo a vychytali jsme strategii, což nám pomohlo mít před námi čistý vzduch a vyhnout se problémům. Celkově lze říci, že to byl dobrý den a dobrý způsob, jak zakončit evropskou sezonu,“ dodal finský závodník.

Čou dojel čtrnáctý

O něco méně povedenou neděli než Bottas prožil v Monze jeho týmový kolega Kuan-jü Čou, jenž cílem projel na čtrnáctém místě.

„Jsem rád, že Valtteri přivezl z tohoto závodu jeden bod, který nám pomůže snížit ztrátu na Haas. Vzhledem k výsledkům, kterých jsme dosáhli v pátek a v sobotu, jsme udělali obrovský krok vpřed, což je povzbudivé pro další závody – to platí především pro Singapur, kde se chystáme nasadit nové díly,“ prohlásil Čou.

„Myslím, že jsem odjel čistý závod. Valtteri a já jsme měli rozdílné strategie. On startoval na tvrdých pneumatikách, já na středně tvrdých. Co se tempa týká, byli jsme za Williamsem – z tohoto důvodu bude klíčové udělat v Singapuru krok vpřed a pokračovat v získávání bodů,“ uzavřel čínský závodník.