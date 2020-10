Bottas v Imole získal 15. pole position, Hamilton očekává nudný závod

Hamilton byl nejrychlejší v jediném volném tréninku, který se jel v sobotu dopoledne. Bottas skončil s půlsekundovou ztrátou třetí.

Kvalifikace ale už byla jeho. Rozdíl 97 tisícin ve třetí části byl přitom největší mezi oběma piloty Mercedesu v celé kvalifikaci. V Q1 byl Bottas rychlejší než Hamilton o 8 tisícin, v Q2 svůj náskok navýšil na 58 tisícin.

Po prvních pokusech v Q3 se sice Hamilton dostal na první místo tabulky, posledním časem jej ale Bottas porazil a získal svou 15. pole position v kariéře formule 1.

„Věděl jsem, že se musím v posledním kole zlepšit a našel jsem ty drobnosti, které jsem potřeboval. Tuto trať si skutečně užívám. Když jedete naplno, je to krásné. Po kvalifikaci jsem se třásl, takže to byla zábava,“ řekl Bottas.

„Na druhé a třetí zatáčce (Tamburello) jsem dnes pracoval. Také v posledních dvou zatáčkách jsem bojoval s nestabilitou vozu, když jsem se pokusil zariskovat. Věděl jsem, že to v posledním kole musím zkusit, tak jsem to riskl, auto dokázalo pěkně zatočit a bylo to dobré.

Fin ale očekává od Hamiltona a třetího Maxe Verstappena z Red Bullu velký tlak. „Bude to pěkný souboj. Do první zatáčky je to jedna z nejdelších rovinek v kalendáři, takže Lewis a Max mě budou nepochybně nahánět. Pro start je to ale dobrá pozice, snad je dobrá i rychlost.“

Bude to nudný závod, předpovídá Hamilton

Vedoucí muž průběžného pořadí Lewis Hamilton lituje svého posledního kvalifikačního pokusu, který byl podle něj „slabý“.

„Valtteri odvedl skvělou práci, moje kolo bylo dost slabé. To se ale stává, nemůže to být vždy perfektní. Je to tu lepší než při posledním závodě. Byla to výzva, ale užil jsem si to,“ řekl Hamilton a dodal, že tým Red Bull během tréninku vypadal z pohledu závodní rychlosti silný.

Předjet Bottase bude přitom podle Hamiltona obtížné, protože Imola nenabízí příliš možností k předjíždění.

„Tato trať je nádherná na řízení, ale jsem si téměř jistý, že v neděli uvidíte dost nudný závod. Předjíždět můžete na této dlouhé (cílové) rovince, ale je to celkem úzké. Jakmile se dostanete do první zatáčky, je to od té chvíle už jen vláček. Není jediné místo, kde jinde byste mohli předjíždět,“ říká Brit.

„Pro jezdce tak bude výzva jet za jiným vozem. DRS snad nabídne nějaké možnosti pro předjíždění do první zatáčky. Zítra do toho dám ale vše.“