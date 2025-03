Bottas v Barceloně testoval s vozem McLarenu

Co by se stalo, pokud by některý z jezdců McLarenu nemohl závodit? Není to nereálný scénář. V posledních letech jsme viděli několik záskoků – vloni takhle zaskakoval hned třikrát u Ferrari a Haasu Oliver Bearman.

Je velmi pravděpodobné, že pokud by Lando Norris nebo Oscar Piastri nemohli závodit, zastoupil by je Valtteri Bottas.

Finský pilot skončil u Sauberu a plní roli rezervního jezdce Mercedesu. Současně je ale připraven naskočit také do vozu McLarenu a případně i Williamsu.

Není proto překvapením, že si vůz McLarenu vyzkoušel. Jako první přinesl včera tuto informaci novinář Adam Cooper. Bottas usedl v Barceloně do staršího vozu McLarenu v rámci „testů s předešlými vozy“.

Informaci nakonec potvrdil i sám Bottas, když uveřejnil krátké video.

Od letošního roku došlu k omezení a zpřísnění podobných testů. Pro testování předešlých vozů (TPC, Testing of Previous Cars) stále platí to, že lze jezdit s vozem, který vyhovuje technickým pravidlům kteréhokoli ze tří kalendářních roků, které bezprostředně předcházejí kalendářnímu roku předcházejícímu roku mistrovství. Pro letošní rok jde o vozy ze sezón 2021, 2022 a 2023.

Nově mohou týmy testovat jen 20 dní za rok. Ještě přísnější jsou pravidla pro současné závodní jezdce – ti mohou odjet během čtyř dnů maximálně 1000 kilometrů.

Bottas bude usilovat o návrat do F1. Dvě volné sedačky budou minimálně u Cadillacu, jehož vstup na startovní rošt už F1 potvrdila.