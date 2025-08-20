Bottas už měl podepsat smlouvu s Cadillacem | Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Petr Kubala
20. srpna 2025

Valtteri Bottas už měl podepsal smlouvu s novým týmem F1 a příští rok se vrátí na startovní rošt.

Valtteri Bottas byl delší dobu na seznamu možných kandidátů na sedačku u Cadillacu. Podle webů RacingNews365 and Formula.hu už je smlouva podepsána a Bottas, který za týden oslaví 36. narozeniny, se příští rok vrátí na startovní rošt.

Fin bude s největší pravděpodobností týmem oficiálně představen příští týden. 

Práce už letos

Bottase možná čeká práce pro tým už letos. Cadillac by chtěl v nejbližší době uskutečnit testy s předešlým vozem (TPC), aby se tým v (téměř) ostrém provozu sladil, pokud jde o práci na trati. Cadillac samozřejmě žádný předešlý vůz nemá, takže bude muset využít nějaký jiný – buď juniorskou formuli nebo třeba některý ze starších vozů Ferrari. Od Maranella bude odebírat pohonné jednotky, dokud General Motors nezačně s výrobou vlastních.

Bottas má na kontě 246 startů a z toho 101 u Mercedesu. Celkem získal 10 vítězství a 67 pódií.

Do loňska jezdil za Sauber, u kterého se potkával se šéfem Cadillacu. Graeme Lowdon je manažérem Čou Kuan-jüa, který byl Bottasovým týmovým kolegou.

Mezi favority na druhou sedačku ale čínský mladík není. Spekuluje se o Pérezovi. Ve hře by prý mohl být také Cunoda, pokud nezůstane u Red Bullu. 

