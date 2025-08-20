Bottas už měl podepsat smlouvu s Cadillacem

Valtteri Bottas už měl podepsal smlouvu s novým týmem F1 a příští rok se vrátí na startovní rošt.
Valtteri Bottas byl delší dobu na seznamu možných kandidátů na sedačku u Cadillacu. Podle webů RacingNews365 and Formula.hu už je smlouva podepsána a Bottas, který za týden oslaví 36. narozeniny, se příští rok vrátí na startovní rošt.
Fin bude s největší pravděpodobností týmem oficiálně představen příští týden.
Práce už letos
Bottase možná čeká práce pro tým už letos. Cadillac by chtěl v nejbližší době uskutečnit testy s předešlým vozem (TPC), aby se tým v (téměř) ostrém provozu sladil, pokud jde o práci na trati. Cadillac samozřejmě žádný předešlý vůz nemá, takže bude muset využít nějaký jiný – buď juniorskou formuli nebo třeba některý ze starších vozů Ferrari. Od Maranella bude odebírat pohonné jednotky, dokud General Motors nezačně s výrobou vlastních.
Bottas má na kontě 246 startů a z toho 101 u Mercedesu. Celkem získal 10 vítězství a 67 pódií.
Do loňska jezdil za Sauber, u kterého se potkával se šéfem Cadillacu. Graeme Lowdon je manažérem Čou Kuan-jüa, který byl Bottasovým týmovým kolegou.
Mezi favority na druhou sedačku ale čínský mladík není. Spekuluje se o Pérezovi. Ve hře by prý mohl být také Cunoda, pokud nezůstane u Red Bullu.