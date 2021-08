Bottas si podle Norrise zaslouží velký trest za způsobení nehody v první zatáčce

Pilot Mercedesu měl špatný start a ztratil několik pozic. Při brzdění do první zatáčky pak na vlhké trati zezadu narazil do Norrisova mclarenu, který následně narazil do boku red bullu Maxe Verstappena. Pro Norrise s Bottasem závod skončil.

Norrise kolize a odstoupení mrzí. Skončila tak série 15 závodů, ve kterých Brit bodoval.

„První kolo. Nevím, proč k tomu muselo dojít. Proč riskoval při dělání takové blbosti? Nemohu s tím ale nic udělat, takže nemám moc co říct,“ řekl pro Sky Norris.

„Když já dostanu penalizaci, když na ostatních tratích nedělám ani nic špatného, pak on by měl dostat mnohem větší penalizaci, než jsem dostal já. Doufám, že (komisaři) mají nějaký rozum a dělají, co by měli, na mně to ale nezáleží.“

Valtteri Bottas nakonec od sportovních komisařů dostal trest poklesu o 5 míst na startu příštího závodu v Belgii.