Bottas si myslí, že je stále lepší a lepší

Lewis Hamilton v Turecku získal sedmý titul mistra světa. Bottas už ho nemůže dohnat. Bodová ztráta je skutečně velká. Fin ztrácí na týmového kolegu 110 bodů. Musí se ale také ohlížet za svá záda. Verstappen na třetím místě na něj ztrácí 27 bodů, takže by ho ještě mohl překonat.

Body Mercedesu

„Je pravda, že je pro mě šampionát ztracen,“ uznal Bottas. „Dokázal jsem se zlepšit v mnoha oblastech. Stále to nestačí na zisk titulu, ale budu se dál snažit.“

„Měl jsem nějakou smůlu, kvůli které jsem ztratil body, ale byly i závody, ve kterých byl Lewis lepší než já a to se nakonec postaralo o rozdíl.“

„V tomto sportu může vypadat rozdíl v bodech jako docela velký, ale nakonec jde o jemné rozdíly.“

„Nedokázal jsem být konzistentní na tak špičkové úrovni, na jaké byl letos Lewis, což udělalo rozdíl. Není to o moc, ale k vítězství to stačilo.“

„Tohle je něco, na co budu do budoucna opravdu tlačit, protože mám pocit, že se každým rokem zlepšuji. Dává mi to naději a motivaci a já se budu více snažit a usilovat o růst do budoucna a nyní zejména do příštího roku.“

Jak už jsme uvedli, Bottas ještě může bojovat o druhé místo. Na Verstappena má celkem pohodlný náskok, který se ale může rychle rozplynout.

„Z mé strany samozřejmě sezóna ještě neskončila. Stále máme tři závody. Je toho ještě hodně, co můžete udělat a pokusit se dosáhnout pozitivního konce roku.“