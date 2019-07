Bottas se zatím ve voze cítí lépe než Hamilton

Lewis Hamilton (4./2.)

Úřadující mistr světa se podle vyjádření různých lidí z paddocku soustředil především na závodní rychlost. V závodě by tak v případě povedené kvalifikace mohl patřit k favoritům. Pátek však nebyl z nejlehčích.

„Bylo dost větrno, hodně foukalo. Měli jsme i jednodušší dny. I tak jsme se ale drželi na špici a vypadá to, že budeme bojovat vpředu. Po prvním dny je ale samozřejmě obtížné odhadovat, jak si kdo stojí. Jak známe Ferrari, v pátek bývají pomalejší a pořádně se rozjedou v sobotu.

Nový povrch tratě pomohl na rovinkách, hlavně mezi čtvrtou a šestou zatáčkou. Tam to dřív bylo dost špatné. Výjezd ze sedmé zatáčky a nájezd do Copse je pořád hrbolatý, ale pak už je to krásně rovné – pasáž skrz Maggots a Becketts a rovinka Hangar jsou skvělé. Asfalt je parádně hladký a pneumatiky se těžko dostávají do provozní teploty.

Kvůli pneu a poryvům větru jsem neměl pod kontrolou záď vozu, několikrát jsem byl mimo trať. Valtteri podle všeho byl v mnohem větší pohodě. Přes noc zapátráme, v čem vězí potíž a uvidíme, jak to zítra půjde,“ řekl Hamilton.

Valtteri Bottas (2./1.)

Finský pilot byl po pátku plný sebevědomí.

„Závodní víkend pro mě začal dobře, byl jsem spokojen se svým výkonem i nastavením. Je vždy příjemné začít v takovém rozpoložení. Auto se zdá být dobře vyvážené. Pořád je tu ale prostor pro zlepšení. V zatáčkách je auto rychlé, mám z toho dobrý pocit.

Zítra to podle mě bude těsné, je otázkou, kdo se přes noc a dopoledne dokáže nejvíce zlepšit. Každopádně máme za sebou povedený začátek,“ nechal se slyšet Bottas.

Foto: Getty Images / Mark Thompson