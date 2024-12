Bottas se vrací do Mercedesu. Bude zastávat roli rezervního jezdce

Poté, co Valtteri Bottas přišel o šanci pokračovat s týmem Sauber, bylo zřejmé, že si závodní sedačku v F1 pro příští rok již zajistit nedokáže.

Na druhou stranu se brzy objevily spekulace, které Bottase spojovaly s jeho návratem do Mercedesu, a to v roli rezervního jezdce.

Nyní se tyto spekulace naplnily, když Mercedes příchod Bottase oficiálně potvrdil.

Zkušený Fin, který má za sebou 12 sezon v F1, v pozici náhradníka Mercedesu vystřídá Micka Schumachera, jenž byl tímto způsobem v Brackley zaměstnán od loňska.

Bottas není v Mercedesu žádným nováčkem, když pro německý tým se sídlem v Británii závodil v letech 2017 až 2021, během kterých stáji pomohl k zisku pěti titulů v Poháru konstruktérů. Pro sebe pak 35letý jezdec získal 10 výher a stal se dvakrát vicemistrem světa.

Rodák z Nastoly do Mercedesu přichází po třech letech, které strávil v Sauberu. Zatímco první rok bylo možné označit za úspěšný, když skončil celkově desátý, zbylé dvě sezony již tak pozitivní nebyly. Především ta letošní, jelikož v ní nezískal ani bod.

„Chci poděkovat Totovi (Wolffovi, šéfovi Mercedesu, pozn. red.), týmu v Brackley a všem v Mercedesu za to, že mě přivítali zpět s otevřenou náručí. Navzdory těžkým výzvám z posledních let vím, že mám F1 ještě hodně co nabídnout,“ uvedl Bottas v tiskovém prohlášení.

„Od doby, kdy jsem jako pětiletý kluk vyrůstal ve finské Nastole, jsem se soustředil na to, abych dosáhl úspěchu v nejvyšším patře motoristického sportu. Měl jsem to štěstí, že jsem si během svých dosavadních 12 let závodění v F1 užil spousty neuvěřitelných okamžiků. Protože se vracím na místo, kde jsem řady těchto okamžiků dosáhl, těším se, že využiji všech znalostí, které jsem získal, abych pomohl týmu k výkonům a pokroku na cestě k našemu cíli, kterým je boj o titul mistra světa,“ dodal Fin.