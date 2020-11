Bottas se těší na závodění bez tlaku poté, co přišel o šanci na letošní titul

Fin měl jako jediný ve Velké ceně Turecka ještě šanci oddálit Hamiltonovy oslavy sedmého mistrovského titulu. Musel proto svého soupeře porazit o osm bodů.

Závod v Istanbulu se Bottasovi ale nepovedl a poté, co se během závodu šestkrát dostal do hodin, skončil daleko za body čtrnáctý. Hamilton naopak stvrdil zisk titulu mistra světa dominantním vítězstvím na mokré trati.

Do posledních tří závodů letošní sezóny v Bahrajnu a Abú Dhabí tak Bottas podle svých slov vstupuje klidnější s vědomím, že boj o mistra světa je už rozhodnutý.

„Byl to divoký závod, katastrofa. Tlačil jsem, jak jen to šlo, protože jsem neměl co ztratit,“ řekl Bottas.

„Když jsem se propadl, stále jsem tlačil na maximum. Udělal jsem chyby a s poškozeným vozem to bylo velmi náročné, možná to mohl být i nejtěžší závod, jaký jsem kdy ve formuli 1 jel, a to i z pohledu výsledku.

„Pro (poslední tři) závody už tu pochopitelně není žádný tlak, tak uvidíme, jestli to bude jiné. Těším se na ty závody, pokusím se v nich dosáhnout dobrého výsledku a těším se na ně více než na příští rok.“

Bottas sezónu otevřel vítězstvím v Rakousku. Na to navázal triumfem v Rusku, Hamilton naopak vyhrál letos už desetkrát.

V posledních třech závodech se ještě bude rozhodovat o dalších pozicích v celkovém pořadí. Bottas zatím zůstává druhý se 197 body, třetí Max Verstappen z Red Bullu je o 27 bodů za ním. Čtvrtý Sergio Pérez (100 bodů) již na druhé místo nemůže dosáhnout, protože ze tří závodů je možné získat maximálně 78 bodů.