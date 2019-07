Bottas se Rosbergem inspirovat nebude. Pomoc psychologa nevyhledá

Nico Rosberg porazil Hamiltona v roce 2016 a ukončil kariéru. Němec poté přiznal, že mu se zvládnutím tlaku pomáhal psycholog. Valtteri Bottas nepočítá, že by šel podobnou cestou.

„Nemyslím si, že by to u mě fungovalo,“ řekl Bottas. „Každý sportovec a každý člověk je unikátní. Někteří lidé potřebují nějakou vnější podporu.“

„Já mám kolem sebe spoustu dobrých lidí, s nimiž mohu mluvit. Pro mě je to ten muž v zrcadle, který mi dává odpovědi, pokud mám těžké období, nebo pokud mám pochybnosti a tak dále. Raději to řeším obvykle sám. Takže v tom v tuto chvíli opravdu nevidím přínos.“

„Je to velmi individuální. Pokud se podíváte na mnoho dalších sportů, tak spousta lidí bude používat psychology po celou dobu a nějakým způsobem jim to pomůže, ale jiným zase ne. Nejsem Nico, já jsem Valtteri a vím, co pro mě funguje nejlépe.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson