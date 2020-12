Bottas se po Sachíru raději ani nedíval na internet

Valtteri Bottas sice v Sachíru porazil Russella, ale jen velmi těsně. Jeho „nový“ týmový kolega se před něj dostal na startu. Bottas pak také doplatil na chaos při zastávkách v boxech, když musel závod dokončit na starých pneumatikách. Russell ho předjel na trati i podruhé, ale pak musel kvůli defektu znovu do boxů, a tak dojel za ním.

„V neděli jsem se musel setkat se všemi médii,“ řekl Bottas. „Když máte jako jezdec špatný závod, musíte se s tím vypořádat a to jsem udělal.“

„V minulosti jsem se naučil, že někdy je nejlepší všechno zablokovat a nic nesledovat. Po neděli jsem se nedíval na žádné titulky, žádný zpravodajský článek a ani na sociální média. Někdy to musíte udělat a v mém případě to funguje.“

„Pro tento víkend se cítím opět plný energie. Cítím, že jsem nastavený tak, že mohu podat dobré výkony a to je to hlavní. Každý jezdec má svůj vlastní způsob, jak se vrátit zpět, když má špatné chvíle.“

„Od Imoly jsem měl spoustu smůly. Už si ani nepamatuji, kdy jsem byl naposledy na pódiu. Cítím, že v posledních několika závodech nepodávám výkony, ale samozřejmě se stále snažím, snažím se vytáhnout vše, co mohu.“

„V tomto sportu existuje mnoho faktorů, někdy je to štěstí, někdy je to to, co děláte sami v autě i mimo něj. Jediné, co mohu říci, je, že to dokážu dělat lépe ve srovnání s posledními čtyřmi závody.“

Bottas se věnoval spíše sezóně jako takové a souboji s Hamiltonem.

„Někdy se přiblížím, někdy se mi ho podařilo porazit. Vzhledem k tomu, že jsme bojovali čtyři roky po sobě, je těžké přijmout porážku v boji o titul. Určitě to má účinek, a když víte, že je titul pryč, není to úplně stejné. Měli byste do toho ale vždy dát 100 procent a o to se snažím.“