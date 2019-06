Bottas se po Kanadě resetoval. Zlepšit se chce především v závodech

„Mezi Lewisem a mnou je to docela těsné,“ řekl Bottas ve Francii. „Je to těsné v kvalifikaci a ve srovnání s léty 2017 a 2018 je to z mé strany lepší také z hlediska závodního tempa.“

„Závodní rychlost je však stále jedna z věcí, které potřebuji zlepšit a zaměřit se na různé druhy podmínek.“

„Máme dost velké množství bodů a to ukazuje, jak je to konkurenceschopné, takže to bude o malých rozdílech a příležitostech v každém ze závodních víkendů.“

V Kanadě Bottas letos poprvé chyběl na stupních vítězů. „Ještě je tu 14 závodů, což je dlouhá cesta a myslím si, že forma se bude v průběhu roku přelévat od jednoho ke druhému.“

„V posledních dvou závodech jsem z různých důvodů nebyl schopen získat maximum bodů, ale nic se nezměnilo.“

„Po Montrealu jsem udělal kompletní reset a pokusil jsem se jít dál. Určitě vím, co dokážu. Moc na to nemyslím. Musím se soustředit na sebe a dostat ze sebe to nejlepší.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson