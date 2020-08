Bottas se nechce vzdávat myšlenek na titul

Valtteri Bottas se nechal slyšet, že po smůle na Silverstonu hodlá maximálně využít veškeré příležitosti, které se mu naskytnou. Zkušený závodník si v GP Velké Británie jel pro umístění na stupních vítězů, když ho dvě kola před cílem postihl defekt, který ho odvrhl mimo bodované pozice.

Rodák z Nastoly, který tento měsíc oslaví jednatřicátiny, je v průběžném pořadí šampionátu na druhém místě. Na týmového kolegu Hamiltona, který šampionát vede, ztrácí třicet bodů. Bottas se ale nepřízní štěstěny nechce nechat odradit.

„Není to ideální, ale pokud vše půjde podle plánu, bude mít sezona více než deset závodů. Ale zatím nevíme. Pochopitelně je potřeba v každém závodě sbírat co nejvíce bodů. Výpadek v poslední velké ceně byl proto znát.

Takové výpadky si nemůžeme dovolit, ale co s tím teď naděláme? Lewis měl dobrý závod, přičemž i utekl hrobníkovi z lopaty. Co se stalo, to už nezměním, je potřeba hledět do budoucna. Musím se soustředit na příští víkend.

Musím zůstat pozitivní, kdybych měl v hlavě myšlenky, že už jsem bez šance, pak bych skutečně už neměl šanci. Nic takového nebudu dělat, pojedu dál naplno a budu věřit. Nikdy nevíte, co se může přihodit.

Musím ze všech příležitostí vytěžit maximum, je to jen na mně. Snad se mi už budou vyhýbat další nešťastné události. Recept je prostý – získávat pole position a vyhrávat závody. Vždy se budu soustředit na ten nejbližší závodní víkend,“ prohlásil Bottas.