Bottas se na Hungaroringu cítí jako ve finské sauně

Lewis Hamilton (3./2.)

Úřadujícího mistra světa těší rychlost Mercedesu na maďarském okruhu. Věří, že se černé šípy mohou ještě zlepšit.

„Jízda tu není zrovna potěšením. Trať nemá přilnavost, hodně to klouže. Prakticky hned při výjezdu z boxové uličky se přehřívají gumy. Ale pro všechny je to stejné.

Myslím, že je skvělé, že jsme s Valtterim v pomyslné první řadě. Pokusíme se ještě zlepšit. Přes noc ještě zkusíme doladit pár drobností a zítra snad budeme ještě rychlejší.

Pneu se tu chovají úplně jinak než v posledním závodě, kdy měla většina lidí potíže s přední sadou. Vzhledem k extrémním teplotám jsem docela optimista. Pokud se nám povede ještě upravit auto, mělo by nás to postavit do výborné pozice pro závod.

Co se jízdního komfortu týče, bylo by samozřejmě příjemnější jezdit v nižších teplotách. Taková vedra se současným pneumatikám vůbec nelíbí,“ tuší Hamilton.

Valtteri Bottas (2./1.)

Finský závodník je s průběhem pátku i přes velká vedra spokojen. Věří, že Mercedes zítra bude bojovat o pole position.

„Popravdě jsem si připadal jako ve finské sauně. Obzvlášť náročné to bylo ve chvílích, kdy zastavíte v boxech. To pak na vás horko opravdu dolehne, v kokpitu je pak více než 70 °C. Zapotíte se. Když jste na trati, alespoň vás může trochu ofouknout vzduch.

Vysoké teploty samozřejmě mohou způsobit potíže s přehřátím pneumatik. Naštěstí to ale nevypadá, že by s tím byly nějaké výraznější problémy. Myslím, že za sebou máme slušný start.

Řekl bych, že se v poslední době zlepšujeme. Horko nám docela sedí, dnešek to dokazuje. Samozřejmě ale nevíme, jak si kdo přesně stojí, jelikož některé týmy neodkryly všechny karty. V prvním tréninku jsme neměli úplně dokonalé nastavení, ale zareagovali jsme na to a odpoledne už to bylo OK.

Můžeme být ještě rychlejší a je příjemné vidět, že s největší pravděpodobností budeme bojovat o pole position,“ pochvaluje si Bottas.