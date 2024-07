Bottas se do Mercedesu nevrátí. Nemám zájem vyplnit místo na jeden rok, vysvětlil

Valtteri Bottas se nechal slyšet, že kvůli jedné sezoně se do Mercedesu vrátit nechce.

Mercedes stále neoznámil jméno jezdce, který bude v příštím roce závodit po boku George Russella.

Často se spekuluje o tom, že by toto místo mohl zaujmout mladý Ital Andrea Kimi Antonelli. Ve hře je ale více možností: například ta, že by místo v Mercedesu zaujal zkušenější pilot, zatímco Antonelli by první ostruhy v F1 získal s Williamsem.

Pokud dojde ke druhému scénáři, s největší pravděpodobností oním zkušeným pilotem nebude potencionální navrátilec do Mercedesu Valtteri Bottas, který pro tým z Brackley jezdil v letech 2017 až 2021.

Bottas sice potvrdil, že se o této alternativě bavil s šéfem Mercedesu Totem Wolffem, ale zároveň uvedl, že by o něco takového ani neměl zájem.

„Zaplnit někde místo na jeden rok není něčím, co v tuto chvíli chci nebo potřebuji,“ řekl Bottas v rozhovoru pro deník Mirror.

„Chci víceletou smlouvu s jasným plánem na další roky. Myslím, že potřebuji dobrou výzvu a jasný plán. Pokud bych někde odjel jeden rok, pak bych zase hledal, co dál. S Totem jsme dobří přátelé, takže jsme samozřejmě o všem mluvili,“ upřesnil vítěz deseti závodů F1, který by rád měl dlouhodobou jistotu.

Přesně takovou, jakou měl po sezoně 2021, kdy podepsal tříletý kontrakt se Sauberem. Ten však nyní končí a není vůbec jisté, že bude prodloužen.