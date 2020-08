Bottas rychlejší než Prost? Smedley dostal kvůli žebříčku spoustu zpráv

O uveřejnění žebříčku jsme psali před pár dny. Strojové učení porovnalo data ze všech kvalifikací a vybralo 20 nejrychlejších jezdců (na jedno kolo) od roku 1983. Některá jména a hlavně jejich pozice vzbudily hodně reakcí. Například Heikki Kovalainen je před Sebastianem Vettelem. Až na dně tabulky je Alain Prost, a tak bychom mohli pokračovat.

Za F1 v tomto projektu figuroval ředitel datových systémů Rob Smedley, který dříve působil u Williamsu a ještě předtím u Ferrari, kde si ho většina fanoušků pamatuje díky slavné větě z GP Německa 2010.

Smedley po uveřejnění pořadí dostal mnoho zpráv. „Nebudu vám dávat žádná jména, ale řekl bych, že to bylo asi 10 lidí z aktuálního startovního roštu a pravděpodobně 10 z neaktuálního startovního roštu! Neřekl bych, že jsem zrovna nejoblíbenější ...,“ uvedl Smedley pro RACER. „No, jsem populární u některých, ale u většiny na startovním roštu asi převážně nepopulární.“

„Myslím, že to vyvolalo spoustu debat,“ řekl Ross Brawn, podle kterého ale lidé pochopí, co F1 s Amazonem udělali, jakmile se podívají na metodiku.

„Jaká je alternativa? Alternativou je, že přimějete každého, aby napsal svůj vlastní seznam Top 10 a zaručuji vám, že tam budou rozdíly.“

„Je to kontroverzní, ale jakmile pochopíte, co děláme ... díváme se na dva týmové kolegy přesně ve stejný den, ve stejné situaci, se stejnou příležitostí. A dostaneme z toho čas (rozdíl) mezi nimi.“

Poté je podle Brawna dobré, když jeden z nich odejde do jiného týmu.

„Jezdec A je rychlejší než jezdec B. Jezdec B jde do jiného týmu a je rychlejší než jezdec C, takže můžete říct, že A je rychlejší než C, protože A porazil B ve svém vlastním týmu a B porazil C v jiném týmu. A pak to sestavíte pomocí (dat) a analyzujete a začnete chápat, kdo jsou rychlí kluci a kdo důsledně překonává svého týmového kolegu a o kolik.“

Brawn připouští, že u jezdců, jako jsou Charles Leclerc a Lando Norris, kteří byli dosud posuzováni za relativně krátkou kariéru, bude hodnocení přesnější v delším časovém období.

Brawn také říká, že některá překvapující jména na seznamu jsou přesným odrazem jejich kvalifikačního potenciálu. A dal i jeden příklad.

„Někdo, kdo pracoval s Jarnem (Trullim) a kterého znám velmi dobře, řekl, že pokud by byl měl závod jen pět kol, vyhrál by každý závod, protože jeho rychlost byla na krátkou dobu fenomenální. Neměl však schopnost udržet toto tempo po celý závod. Pokud budete mluvit s někým, kdo s ním pracoval, řekne vám, že byl neuvěřitelně rychlý, takže když se do toho ponoříte a začnete rozumět všem jeho aspektům, dává to smysl.“

20 nejrychlejších jezdců od roku 1983