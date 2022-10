Bottas rozdělil v kvalifikaci oba jezdce Ferrari

Šestým místem v kvalifikaci na Velkou cenu Mexika formule 1 Valtteri Bottas navázal na velmi dobré výkony z tréninků. Jezdec Alfy Romeo na roštu rozdělil i oba jezdce Ferrari.

Sedmé, deváté a osmé místo. Alfa Romeo se díky finskému pilotovi ve všech třech trénincích v Mexiku dostala do nejlepší desítky.

V solidních výkonech pokračoval Bottas také v kvalifikaci. V první části byl dokonce čtvrtý, v Q2 a Q3 pak obsadil šesté místo.

Šestým místem dosáhl na nejlepší startovní pozici od květnového závodu v Miami a porazil přitom dokonce i Charlese Leclerca z Ferrari.

„Je to velmi dobrý den. A překvapivý. Od začátku víkendu jsme viděli, že jsme velmi silní a já se cítil dobře, mysleli jsme si, že s dobrou kvalifikací bychom mohli bojovat o sedmé místo. Ale rozdělit obě ferrari je bonus navíc,“ řekl Bottas.

Podle něj jeho vozu svědčí okruh v Mexiku. „Pochopitelně jsme od Austinu na auto nic nepřidali. Ale je to tvarem okruhu. Před víkendem jsem nad tím přemýšlel, že by to mohlo našemu vozu sedět a zdá se, že je to pro naše auto opravdu dobré. Ve všech těch pomalých zatáčkách jsme celkem silní. I při jízdě přes obrubníky a v šikanách vypadáme dobře a auto přes obrubníky jede moc hezky.

„Také počáteční nastavení, které jsme měli pro tento víkend, bylo dobré, museli jsme jen doladit drobnosti. Do víkendu jsme opravdu vkročili pravou nohou a dokázali jsme na tom stavět.“

Alfa Romeo bojuje s Astonem Martin o šesté místo v Poháru konstruktérů. Britská stáj během posledních deseti závodů stáhla ztrátu na italskou značku z 33 na jeden bod. Do závodu ale budou jezdci Astonu Martin startovat až z 16. a 20. pozice, Bottas proto doufá v zisk bodů.

„Ze všech dlouhých jízd z tohoto víkendu a také z testů Pirelli (ve druhém pátečním tréninku) se zdá, že z pohledu závodní rychlosti jsme na čele středu pole, což je dobré,“ pochvaluje si Fin.

„Snad si více méně udržíme pozice, to bude důležité, protože máme velkou šanci, jelikož astony jsou daleko vzadu.“