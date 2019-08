Bottas: Rok 2019 je zatím mým nejlepším

Pilot Mercedesu začal sezónu vítězstvím v prvním závodě v Austrálii, ke kterému přidal triumf i v ulicích ázerbájdžánského Baku.

Získal také čtyři pole position, stejně jako jeho týmový kolega Lewis Hamilton, a vyrovnal tím svůj dosavadní rekord z roku 2017.

Z posledních dvou závodů přitom vytěžil jen čtyři body za osmé místo v Maďarsku, v předchozím závodě v Německu do cíle po nehodě nedojel.

„Pozitivní je, že je to z pohledu výkonnosti moje nejlepší sezóna, stále se zlepšuji. Kvalifikace jsou dobré, závody jsou lepší a lepší, ale samozřejmě jsem (v Maďarsku) nemohl zjistit, jak dobrá byla moje rychlost, protože to pro mě byl zcela odlišný závod,“ připomněl Bottas závod na Hungaroringu, který poznamenala jeho kolize s Charlesem Leclercem v prvním kole, po které si poškodil přední křídlo.

„To jsou pozitiva. Negativa jsou, že tu stále byly závody, kde jsme ztratili příležitosti. Někdy to byl tým, někdy já. Stále nám chybí vyrovnanost ve výsledcích.“

Bottas proto v současné chvíli na vedoucího Hamiltona ztrácí 62 bodů.

„Je to samozřejmě velká ztráta, mnohem větší, než jakou bych chtěl, taková ale nyní je a nemohu s tím nic víc dělat. Stále zbývá spousta závodů, ale samozřejmě je to trochu zrádná situace. Tak to ale je,“ uzavírá Fin.

Foto: Getty Images / Dan Mullan