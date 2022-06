Bottas přiznal, že ho závodění vedle Hamiltona málem zničilo. V roce 2018 zvažoval konec

„Na konci roku 2018 jsem málem skončil. Nebyl jsem od toho daleko. A to jen kvůli tomu, že jsem nedokázal pochopit a přijmout fakt, že jsem Lewise za ty dva roky nedokázal porazit,“ řekl Bottas pro podcast webu Motorsport Magazine.

„Vyvíjel jsem na sebe velký lak. Ke konci roku 18, zejména když jsem začal mít v týmu podpůrnou roli, jsem to opravdu nedokázal unést, opravdu jsem se tím trápil. Nebyla to žádná legrace.“

„Posledních čtyři nebo pět závodů roku 2018 bylo spíše bolestivých, protože F1 by si měl člověk užívat, ale vůbec to tak nebylo. V přestávce mezi sezónami jsem si musel vše promyslet.“

Bottas byl také častokrát pod tlakem médií i fanoušků. „Lidská mysl je zvláštní v tom, že se někdy dostanete do temných míst. Ztratíte radost z věcí a já jsem prostě úplně ztratil radost z F1 a závodění ve F1. Byl jsem na F1 téměř naštvaný.“

„Je to zvláštní, ale prostě jsem potřeboval nějaký volný čas a přemýšlet o širších souvislostech a pak jsem si uvědomil, že je to vlastně docela fajn sport a mám před sebou ještě velké příležitosti. Bych byl hloupý, kdybych je nevyužil.“

„Rozhodl jsem se, že si dám pauzu někde v Jižní Americe a prostě se pokusím na F1 vůbec nemyslet a zkusím v sobě najít vůli a radost ze sportu a motivaci.“

Bottas přestoupil do týmu Alfa Romeo F1 Team ORLEN, kde se stal lídrem. Letos získal už 46 bodů, což je i pro tým po špatných sezónách velký krok vpřed. Je ale docela možné, že ztratil šanci stát se někdy mistrem světa. Dokonce možná už nikdy nevyhraje.

„Lewis byl součástí Mercedesu už dlouho. Jako jezdec i jako člověk v týmu je dominantní osobou. Je docela těžké být vpředu. Nikdy jsem nemohl vedle Lewise dosáhnout toho, co jsem chtěl, protože tým byl tak semknutý... je to prostě Lewis. Téměř všichni k němu vzhlížení. Tak to chodí.“

„Myslím, že jsem na sebe byl dost tvrdý, protože se to nepovedlo. Říkal jsem si ‚fajn, tak jo, příští rok to zkusím, ještě víc‘. Nestalo se. Opravdu nebylo snadné přijmout situaci, že není tak snadné porazit Lewise, když je na vrcholu svých sil.“

„Teď, když se na to dívám zpětně, byla to pro mě velká škola v tom smyslu, že jsem se o sobě občas hodně naučil. Třeba to, abych na sebe nebyl v určitých věcech příliš přísný. Jsem opravdu moc rád, že se to stalo.“