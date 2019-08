Bottas pracuje na plánu B pro případ odchodu z Mercedesu

„Samozřejmě, když jste v této situaci, tak musíte mít, stejně jako u všeho ve formuli 1, plán B a někdy dokonce plán C,“ řekl Bottas.

„Vždy je dobré mít různé plány a to je to, co dělám. Opravdu nejsem nervózní, ale určitě by bylo dobré slyšet nějaké zprávy od týmu. Vědět, co chtějí dělat.“

Bottasovi nyní určitě nepomohl výsledek z Maďarska. „Samozřejmě, když jednáte o smlouvě, tak to nikdy nepomůže. Někdo si myslí, že někteří jezdci podávají pod tlakem, když je vše na limitu, dobré výkony, ale mně to nepomáhá.“

„Neřekl bych, že když jsem se dostal do první zatáčky, tak jsem o tom přemýšlel. Ale byl jsem velmi hladový po vítězství. Nezáleží na tom, zda existují jednání o smlouvě, nebo ne. Chtěl jsem vyhrát tento závod, tak jsem riskoval.“

„Prostě to nešlo tak, jak bylo plánováno. Mohlo to být zcela odlišné. Bavíme se o centimetrech. Tak to někdy chodí.“

