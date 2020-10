Bottas posledním pokusem získal na Nürburgringu třetí letošní pole position

Po prvních pokusech v Q3 Bottasovi patřila druhá pozice. Na prvních místech to ale bylo velmi těsné. Bottas ztrácel na Maxe Verstappena 68 tisícin, třetí Hamilton 81 tisícin sekundy.

Ve druhém pokusu se ale Bottas ještě zlepšil a po závodech na Red Bull Ringu a Silverstonu vyrazí letos potřetí do závodu z první pozice.

„Je to krásný pocit, když to dokážete v posledním kole v poslední šanci. Moje poslední kolo v Q3 bylo naprosto přesné. Bylo to to, co jsem potřeboval. Bylo hezké poskládat to dohromady.“

Špatné podmínky, déšť a mlha zcela zrušily páteční tréninkové jízdy. Jezdci tak měli v přípravě na kvalifikaci k dispozici pouze hodinový trénink v sobotu.

„Bylo to velmi náročné jen s krátkým tréninkem a chladnými podmínkami dostat pneumatiky v zahřívacím kole do provozní teploty. Jsou různé věci, které můžete zkusit v zahřívacím kole, ať je to brzdění nebo dělání jiných věcí. Nakonec jsem ale do toho provozního okna pneumatiky dostal a moje poslední kolo bylo velmi dobré. Opravdu jsem si to užil.“

Bottasův cíl pro závod je přitom jasný. Snížit ztrátu 44 bodů na Hamiltona v průběžném pořadí. „Věřím, že to dokážu. To je pro zítra jediný cíl. Snad budeme mít dobrý start.“

Hamilton chtěl startovat na střední směsi

Lewis Hamilton chtěl do závodu na Nürburgringu vyrazit na střední směsi pneumatik. Stejně jako Bottas ale svůj nejrychlejší čas v prostřední části kvalifikace zajel na měkké sadě, na které nakonec také bude startovat.

Pro první pokusy v Q2 přitom Mercedes oběma svým jezdcům nazul střední směs.

„Mohl jsem (z Q2) postoupit na té pneumatice. Chtěl jsem na ní startovat, protože vždy rád dělám něco jiného. Tým se ale rozhodl, že oba budeme na stejné směsi pneumatik,“ řekl Hamilton.

„Zítra uvidíme, zda to byla správná volba. Jsem si jistý, že to bylo správné, myslím, že na jiné směsi by to bylo trochu těžší.“