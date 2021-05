Bottas popřel, že by mohl během sezóny skončit. Rýpnul si do Red Bullu

Britská média přinesla tento týden informaci, podle které Mercedes ztrácí důvěru v Bottase a ten by tak mohl v průběhu sezóny skončit. Nahradil by ho Russell. Bottas to ve Španělsku popřel.

Foto: Getty Images