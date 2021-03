Bottas po Velké ceně Ruska 2018 uvažoval o konci kariéry

I parťák má své limity. Valtteri Bottas musel v Soči v roce 2018 pustit Hamiltona před sebe. Zazněla tehdy slavná slova „Valtteri, it’s James...“

Počínání Bottase u Mercedesu se věnuje třetí díl třetí série Drive to Survive.

„Soči 2018, to byl docela drsný závod,“ řekl Bottas v Drive to Survive. „Jo, bylo těžké to přijmout. Byl jsem tam dost naštvaný. Říkal jsem si: ‚Proč to dělám?‘ Přemýšlel jsem, že skončím, že to vzdám. Hned po závodě jsem řekl, že už to neudělám.“

Týmová režie u Mercedesu ale obecně nebyla v průběhu let příliš častá, protože ostatní soupeři byli spíše daleko, a tak o titul bojovali jen Hamilton a Bottas. Letos by se to však mohlo změnit. Red Bull má velké ambice a sebevědomí.

Mercedes dlouhodobě tvrdí, že oba jezdci dostávají stejný materiál. Podle Bottase to ale není vždy jen o technice.

„Pro mnoho lidí v týmu, i když by to nepřiznali a možná si to ani neuvědomí, možná podvědomě, existuje pilot číslo jedna a pilot číslo dvě. Někdy se členové týmu musí sami sebe ptát: Chováme se k Lewisovi a Valttermu stejně?“

„Pokud váš týmový kolega vyhraje a vy jste druzí, máte pocit, že prohráváte,“ řekl také Bottas. „Vím, že jsem v minulosti byl druhý, ale chci dokázat, že nejsem jen dvojka.“