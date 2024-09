Bottas označil spekulace o tom, že mu Sauber prodloužil smlouvu, za fake news

Švýcarský Sauber, ze kterého se v roce 2026 stane tovární tým Audi, stále otálí s potvrzením toho, jaká bude jeho jezdecká sestava v příští sezoně.

Zatím je jisté pouze to, že jednu sedačku zaujme Nico Hülkenberg, což znamená, že minimálně jeden ze současných jezdců týmů, kterými jsou Kuan-jü Čou a Valtteri Bottas, odejde.

V posledních týdnech se však zdá být čím dál víc pravděpodobnější, že Sauber opustí oba jeho aktuální piloti a že by Hülkenberga mohl doplnit například lídr šampionátu F2 Gabriel Bortoleto.

I to je důvod, proč o víkendu svět F1 trochu překvapila zpráva, že by podle zdrojů ze Švýcarska měl Bottas v Sauberu díky podpisu nové smlouvy minimálně ještě jeden rok setrvat.

Vítěz deseti vekých cen však tyto spekulace jasně odmítl.

„Jde o fake news, to je to, co se k tomu dá říct,“ uvedl Bottas pro streamovací platformu Viaplay v Singapuru.

„Nic není podepsáno. Roční smlouva navíc není mým cílem. Více budeme vědět v příštích dnech. Zachovejme chladnou hlavu,“ dodal finský závodník.