Bottas odvedl skvělou práci, říká ironicky Horner

„Taková je krutost ávodění,“ řekl Horner po závodě. „Valtteri měl bohužel špatný start, zřejmě špatně odhadl brzdění a odvedl pro Mercedes skvělou práci, když vyřadil oba naše vozy.“

Kontakt způsobil „značné škody“ na obou vozech. Pérez musel skončit a jeho motor bude zřejmě poškozený. Verstappen sice pokračoval, ale s poškozeným vozem a v cíli závodu byl jen desátý.

„U Sergia jsme přišli o další motor a Maxův závod byl samozřejmě značně ovlivněn. Musím říct, že mechanici udělali zázraky, aby to auto znovu zprovoznili, protože už jen to, že se na něm podařilo narovnat potrubí kvůli kapalinám, byla neuvěřitelná pomoc.“

„V posledních několika závodech jsme měli obrovskou smůlu. Bylo to dost drsné, co se týče poškození, dílů a motorů.“

Do další části sezóny chce jít ale Red Bull bojově naladěn. „Bylo to pár těžkých týdnů, ale věci se mohou velmi rychle obrátit, jak jste právě viděli. A do konce šampionátu zbývá ještě dlouhá cesta."

Bottas dostal za kolizi penalizaci pěti míst na startovním roštu. Horner pochybuje, že se to ukáže jako výrazný handicap ve Spa-Francorchamps, kde je předjíždění mnohem snazší než na Hungaroringu.

„Trest je takový, jaký je. Bohužel, kdyby to byla trať jako tato, mělo by to samozřejmě trochu větší následky, ale na trati jako Spa se do konce druhého kola vrátí na svou pozici. Řekl bych, že Mercedes... dnes pro ně odvedl dobrou práci, že?“