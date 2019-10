Bottas nevzdává souboj o titul. Bude ale potřeba hodně štěstí, uvědomuje si

Bottas ztrácí na Hamiltona 64 bodů. Do konce sezóny je možné získat 104 bodů. Spolehlivost Hamiltona i jeho vozu je ale velmi vysoká. Pokud už nezíská titul v Mexiku, stane se tak patrně o týden později v Austinu.

„Pokud existuje teoretická šance, tak opravdu nic nevzdávám,“ řekl Bottas.

„Japonsko bylo dobrým příkladem ... na trati, kde je těžké předjíždět. Startujete třetí, ok, dvě ferrari před vámi. Je těžko to vyhrát, ale je to možné,“ odkazuje Bottas na své vítězství v Suzuce.

„Všechno je možné, i když jsem také realistický. Je faktem, že budu muset mít velké štěstí, abych vyhrál všechny zbývající závody, ale jo, v tuto chvíli na to moc nemyslím.“

Bottas uvedl, že je čistě jeho vina, že má tak velkou ztrátu na Hamiltona. „Je to moje chyba, kterou se snažím do budoucna napravit. Jde ale o pozici, ve které teď zkrátka jsme. Vezmeme to závod po závodě a uvidíme, jak to půjde.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek